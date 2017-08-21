Культура
 

В кинотеатрах России покажут главные бунтарские фильмы Нового Голливуда

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Компания «Иноекино» покажет в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска «Бунтарскую программу», в которую войдут три фильма — «Бунтарь без причины», «Бонни и Клайд» и «Беспечный ездок». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Cезон от компании "Иноекино" начнется новой "бунтарской" программой, в которую войдут три культовые картины, появившиеся в 1950-е и 1960-е, во время исчезновения студийной голливудской системы и становления независимого американского кино», — отметили организаторы.

Показы пройдут с 1 по 3 сентября. Картины будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

В Москве бунтарские ленты покажет кинотеатр «Формула Кино Горизонт», в Петербурге программу представят в «Авроре», в Новосибирске — в «Победе».

Билеты можно приобрести в кассах кинотеатров, а также на сайте организаторов показов inoekino.com.

Новый Голливуд — период в истории Голливуда, переживающего значительное влияние европейского артхауса. К фильмам этого времени относятся, в частности, «Полуночный ковбой», «Дикая банда», «Космическая одиссея 2001 года», «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Энни Холл», «Пустоши», «Изгоняющий дьявола», «Апокалипсис сегодня», «Бешеный бык» и «Лицо со шрамом».

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