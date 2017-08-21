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По улицам Омска прошел Пипец

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Жители Омска заметили на улицах города человека в зеленом костюме, подражающего супергерою из фильма «Пипец». Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Очевидцы начали публиковать в соцсетях фотографии мужчины. Мнения пользователей разделились: некоторые приняли его за ниндзя, другие — за героя фильма «Зеленый шершень». Сообщается, что человек в зеленом костюме прогуливался по улице Маяковского.

В июле прошлого года в сети появилась видеозапись на которой неизвестный в костюме человека-паука едет по проезжей части на роликах, держась за белый пикап. Позднее выяснилось, что ролик был снят в Белгороде, а полиция начала по факту произошедшего проверку.

Пипец (Kick-Ass) — герой одноименного фильма, снятого в 2010 году, про супергероя-самоучку, который пытается в одиночку сражаться с преступностью. В отличие от большинства персонажей комиксов он не обладает никакими суперспособностями. Однако его активность мотивирует других супергероев — 11-летнюю девочку по кличке Убивашка и ее отца — помочь юноше и вместе бороться со злом.

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