В Бинбанке допустили докапитализацию на 15 миллиардов рублей

Бинбанк избавляется от проблемных активов и может быть докапитализирован на 15 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщил глава группы «Сафмар» Авет Миракян в интервью агентству Reuters.

«Ближе к концу года с большей долей вероятности будет еще докапитализация – примерно еще плюс 15 миллиардов рублей, но цифры могут поменяться», — сказал он.

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Бинбанк ставит одной из целей расчистку баланса от проблемных активов — с начала года продано таких активов на 10 миллиардов рублей, отметил Миракян. «Есть отдельные активы, например, связанные с "Техносилой". Здесь будет реализована модель, когда эти активы будут интегрированы в периметр "М.Видео" и "Эльдорадо", где мы ожидаем значительного синергетического эффекта», — сообщил глава группы «Сафмар».

Бинбанк оказался в числе банков, подвергшихся информационным атакам в летние месяцы, отмечает агентство.

17 июля крупнейшие российские кредитные организации, в том числе Бинбанк, объявили о выходе из Ассоциации российских банков (АРБ).

4 августа «Коммерсантъ» сообщил, что банки «АК Барс», «Зенит» и его дочерний Липецккомбанк, а также Совкомбанк, Абсолют-банк, Связь-банк и Росевробанк также собирается покинуть АРБ. По информации издания, они намерены перейти в Ассоциацию региональных банков «Россия», президентом которой планируется утвердить первого зампреда ЦБ Георгия Лунтовского.

Бинбанк занимает 11-е место в российском банковском секторе по размеру активов.