В Госдуме оценили решение США приостановить выдачу виз в России

Решение США приостановить выдачу неиммиграционных виз по всей России говорит о стремлении Вашингтона усилить стагнацию отношений с Москвой. Такое мнение высказал председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом сообщается на официальной странице нижней палаты парламента во «ВКонтакте» в понедельник, 21 августа.

Инициатором ухудшения двусторонних отношений, по мнению депутата, выступает именно Белый дом. «Обратите внимание, что на каждом витке этого ухудшения инициатива дальнейшего ухудшения — будь то высылка российских дипломатов, будь то "ампутация" нашей дипломатической собственности или ограничение по местам выдачи виз — исходит всегда от американской стороны», — отметил Слуцкий.

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Он также подчеркнул, что ограничение по выдаче виз ударит по интересам населения, в том числе тех, кто имеет родственников в США и контакты в плоскости бизнеса или гражданского общества. «Будем заявлять о неразумности такого подхода», — резюмировал российский депутат.

О том, что США с 23 августа этого года приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России, стало известно ранее в понедельник. Выдача подобных документов россиянам возобновится 1 сентября в Москве, однако будет проходить в сокращенном объеме.

Такие меры приняты в связи с решением российских властей сократить численность персонала дипмиссии Соединенных Штатов, отметили в американском посольстве.

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Неиммиграционные визы позволяют временно находиться на территории США. В этот вид документов входят, в частности, визы для туристических, деловых и образовательных поездок.

2 августа американский президент Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, который ранее одобрил Конгресс США. Документом предусматривается несколько ограничений, касающихся возможности финансирования банков и нефтегазовых компаний, которые находятся под ограничениями.

В ответ на это Москва решила закрыть сотрудникам американского посольства доступ к даче в Серебряном Бору и складам на юге города. МИД России также предложил Вашингтону до 1 сентября сократить общее количество персонала дипмиссии на территории страны до 455 человек, то есть на 755 человек.