Чистая прибыль Бинбанка достигла двух миллиардов рублей

Чистая прибыль Бинбанка по итогам семи месяцев 2017 года достигла двух миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении финансовой организации.

«Размер чистых активов поддерживается на стабильном уровне, их объем составил 1,2 триллиона рублей на 1 августа 2017 года (рост на процент по сравнению с показателем на начало года). Объем общего портфеля кредитов клиентам банка составил 173 миллиарда рублей, портфель ценных бумаг — 140 миллиардов рублей (сформирован преимущественно из высоколиквидных бумаг надежных эмитентов)», — сообщил банк.

При этом общий объем клиентских средств за семь месяцев 2017 года вырос на один процент, достигнув 745 миллиардов рублей. Объем средств, привлеченных банком от физических лиц, несмотря на снижение ставок в течение года, вырос за семь месяцев на 2,3 процента (в том числе на 0,5 процента за июль), до 556 миллиардов рублей. Объем средств, привлеченных банком от предприятий и организаций, составил 190 миллиардов рублей.

Ликвидность банка сохранилась на высоком уровне. Все обязательные нормативы ликвидности по требованиям ЦБ на 1 августа 2017 года выполнялись с существенным запасом: норматив мгновенной ликвидности (Н2) — 64,3 процента (регулятивный минимум равен 15 процентам), норматив текущей ликвидности (Н3) — 129,8 процента (регулятивный минимум — 50 процентов); норматив долгосрочной ликвидности (Н4) — 9,3 процента (регулятивный максимум — 120 процента).

«Публикация регулярной отчетности – это стандартная практика для банков. Каждый месяц все банки, включая Сбербанк, публикуют такие данные, чтобы показать текущее состояние дел, свою устойчивость и надежность», – прокомментировал старший аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Богдан Зварич.