В Воронежской области мужчина устроил в офисе самоподжог

В городе Боброве Воронежской области 32-летний мужчина зашел в офис одной из городских организаций и совершил самоподжог. При себе у него была бутылка с горючей жидкостью и спички. Об этом в среду, 23 августа, сообщает kp.ru.

В момент происшествия, по информации «РИА Воронеж», в помещении находились около 10 сотрудников. Они, вероятно, и вызвали скорую помощь. Мужчину доставили в Бобровскую районную больницу с ожогами 90 процентов поверхности тела, а также верхних дыхательных путей. По словам главврача медучреждения Романа Шурупова, пациент находится в крайне тяжелом состоянии, в сознание он не приходил.

Очевидцы отмечают, что прежде, чем поджечь себя, мужчина сказал, что у него умерла мать и он потерял смысл жизни. Местные жители утверждают, что у него была наркотическая зависимость.

В пресс-службе следственного управления СКР по региону подтвердили факт произошедшего, а также сообщили о начале проверки.