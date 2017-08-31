Варшаву обвинили в попытках умалить роль СССР в победе над нацизмом

Польские политики в своих заявлениях намеренно искажают историю Второй мировой войны, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 31 августа.

«Это сознательно искажение исторической правды для принижения или даже, возможно, искоренения роли советского народа в освобождении Европы от фашизма. Это цинично, бесчеловечно и неблагодарно», — сказал Слуцкий, комментируя слова заместителя министра культуры Польши Ярослава Селлина, заявившего, что его страна понесла самые большие людские потери во Второй мировой войне.

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Ранее в четверг Селлин заявил, что Польша должна напоминать миру, что она — самая большая жертва войны, которую начали Германия и Советский Союз. «Я включаю сюда также три миллиона польских евреев, поскольку это были польские граждане, а также невероятные материальные потери, потому что эта оккупация длилась шесть лет», — цитирует его агентство. Он также полагает, что страна имеет право на репарации со стороны Германии.

22 июня польский сейм принял поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают, в частности, снос советских памятников по всей стране. Исключения сделаны, в частности, для мемориалов, установленных в местах захоронений. Слуцкий раскритиковал польских политиков за русофобию, отметив, что документ был принят в День памяти и скорби.