Мединский пообещал студентам МГСУ практику в Минкульте и бесплатный музей

Министр культуры России Владимир Мединский впервые посетил Московский государственный строительный университет (МГСУ). Чиновник рассказал студентам о перспективах новой специальности вуза «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия», передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 1 сентября.

«Новая специальность — это новый опыт взаимодействия Министерства образования, Минкульта и МГСУ», — отметил Мединский. Он назвал профессию реставратора крайне перспективной: «Специалистов в области восстановления архитектурного наследия у нас мало. Спрос — огромный».

Перед выбравшими эту специальность, по словам Мединского, предстанет «удивительная сфера деятельности» — «не только создавать новое, но и восстанавливать то, что было раньше». Он поблагодарил руководство вуза за то, что оно «открывает новую страницу в подготовке специалистов».

«Мы будем стараться помогать», — пообещал глава Минкульта. В частности, он позвал студентов на практику в ведомство: «Формируется отряд студентов со взрослым профессионалом в качестве научного руководителя. Оформляются они как бригада конкретной реставрационной компании, ведущей работы на определенном объекте. Это не работа с бумагами, это работа с мастерком».

«Нашему университету было бы интересно воспользоваться опытом Министерства культуры по сотрудничеству с международными и иностранными организациями», — заметил в ходе беседы ректор МГСУ Андрей Волков.

«Можно было бы лучших студентов и педагогов по результатам учебного года направлять вместе с делегацией Минкультуры России на Венецианскую биеннале», — предложил министр. Он также пообещал сделать для студентов дневного отделения МГСУ бесплатным вход в Музей архитектуры имени Щусева. В ходе встречи Мединский и Волков обсудили положения соглашения о сотрудничестве между МГСУ и Минкультом, которое планируется подписать в скором времени.

Реставраторов будут готовить в историческом здании «Дворец графа Мусина-Пушкина на Разгуляе» в центре столицы.