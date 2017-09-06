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Швейцарская компания изобрела новый тип шоколада

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На мероприятии в китайском городе Шанхай швейцарский шоколадный гигант Barry Callebaut продемонстрировал «рубиновый» шоколад. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Новинка отличается красноватым цветом и необычным вкусом. В Barry Callebaut утверждают, что шоколад не содержит красителей и производится без добавления каких-либо ягод.

Согласно пресс-релизу, новинку изготавливают из какао-бобов Ruby по технологии, которую разработали специалисты из университета Якобса в Бремене и исследовательских центров Barry Callebaut во Франции и Бельгии.

В компании называют новинку первым типом шоколада, изобретенным с 1930-х годов, когда Nestle предложила белый шоколад.

Barry Callebaut выпускает шоколад; владеет рядом плантаций какао и фабрик по его обработке. У компании есть завод в России. В 2016 году чистая прибыль составила 219 миллионов швейцарских франков (более 13 миллиардов рублей).

В декабре сообщалось, что компания Nestle объявила о намерении сократить количество сахара в производимом шоколаде на 40 процентов.

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