Слуцкий заявил об отсутствии ресурсов для санкционного давления на Пхеньян

Лидерам ведущих стран мира необходимо продолжать поиск дипломатических путей урегулирования ядерной проблемы, исходящей от КНДР, так как ресурс санкционного давления на Пхеньян практически исчерпан. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий во вторник, 12 сентября, передает ТАСС.

Он напомнил, что Москва никогда не одобряла самопровозглашенный ядерный статус КНДР: «Россия поддержала новую резолюцию Совбеза ООН против КНДР, принятую в ответ на проведенное испытание водородной бомбы, как и все предыдущие санкции».

При этом Слуцкий отметил, что санкционное давление вряд ли вынудит Пхеньян отказаться от ядерной программы. «Необходимо искать альтернативу санкциям, активизировать политико-дипломатические ресурсы», — сказал глава комитета.

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Он также выразил сожаление в связи с тем, что в окончательный текст резолюции не вошли предложения России и Китая о «двойном замораживании» — прекращении учений США и их союзников в районе Корейского полуострова в обмен на приостановку ракетных и ядерных испытаний КНДР.

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против КНДР 11 сентября. Согласно документу, в отношении страны будут введены ограничения на поставки в страну нефтепродуктов, также определен лимит на поставки сырой нефти — объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Кроме того, Пхеньян не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и продавать текстильную продукцию.

3 сентября КНДР заявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты. Последние сейсмологические данные японских специалистов, представленные 6 сентября, указывают, что мощность взрыва составила около 160 килотонн.