Культура
 

СМИ узнали о негритянском прошлом Чарли из «Чарли и шоколадной фабрики»

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Главный герой повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика», мальчик по имени Чарли, по задумке автора должен был быть негритенком. Об этом в интервью радиостанции BBC Radio 4 рассказала вдова британского писателя Лисси Даль, пишет в среду, 13 сентября, The Guardian.

«Его первый Чарли был чернокожим мальчиком», — сообщила она. Женщина отметила, что не знает, почему супруг изменил цвет кожи персонажа.

В свою очередь биограф писателя Дональд Старрок (Donald Sturrock), также участвовавший в передаче, пояснил, что на этом настояла агент автора. «Она думала, что это плохая идея, чтобы в книге был черный герой. Она говорила, что люди не поймут», — пояснил он.

The Guardian отмечает, что это откровение может стать сюрпризом для тех, кто обвинял автора «Чарли и шоколадной фабрики» в расизме. Данное утверждение основано на том, что в оригинальной версии повести рабочие на заводе кондитера Вилли Вонки — представители народа умпа-лумпа — были черными пигмеями из Африки. Когда в 1970 году появилась новость о том, что рассказ будет экранизирован, им заинтересовалась Национальная ассоциация по защите прав негритянского народа (NAACP). Ее представители усмотрели в работе чернокожих умпа-лумпа на фабрике признаки рабства.

Сам Даль тогда заверил, что у него не было никакого расистского замысла, однако согласился переписать повесть. Во второй редакции, изданной в США, умпа-лумпа стали карликами-хиппи из вымышленной страны Лумпалэнд. В фильме с Джином Уайлдером в роли Вилли Вонки (1971 год) вопрос расы умпа-лумпа вообще не затрагивается, там они изображены с оранжевой кожей и зелеными волосами.

Повесть «Чарли и шоколадная фабрика» вышла в 1964 году. В ней рассказывается о приключениях мальчика Чарли Бакета из бедной семьи на фабрике эксцентричного шоколадного магната Вилли Вонки.

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