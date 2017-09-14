Слуцкий осудил инициативу Госдепа о миротворцах на границе России и Украины

Заявления Госдепа США о необходимости размещения миротворцев ООН на границе России и Украины имеют антироссийскую направленность, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова приводит ТАСС в четверг, 14 сентября.

«Таким образом, США подчеркивает, что о России нужно говорить как о стране-угрозе для Украины, на границе с которой необходимо размещать "голубые каски" ООН. А это далеко не так», — сказал депутат, напомнив, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.

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Слуцкий подчеркнул, что Москва не против миротворческого контингента ООН на юго-востоке Украины, но только если он используется «для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ».

Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что миротворческие силы в зоне вооруженного конфликта в Донбассе должны быть размещены, в том числе, и на российско-украинской границе. Исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего выступил против этой инициативы.

11 сентября президент России Владимир Путин предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель разместить миротворцев ООН не только вдоль линии разграничения в Донбассе, а также «в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки».