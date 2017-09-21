План по сбору металлолома в Арктике перевыполнен на четверть

На 26 процентов перевыполнен план по сбору металлолома в Арктике в 2017 году. Об этом заявил ТАССзаместитель главы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков в четверг, 21 сентября.

«Всего на сегодняшний день собрано более 5,5 тысячи тонн из более 4,4 тысячи тонн запланированных, более 3,3 тысячи тонн вывезено», - отметил он.

Военные завершили работы по очистке от металлического мусора на острове Котельный архипелага Новосибирские острова. Там подобрали 15 тысяч бочек общим весом 630 тонн.

В Норильске собрано 731,4 тонны металлолома.

На Новой Земле кроме сбора мусора военные провели рекультивацию земли на площади более 8 гектаров.

Всего в уборке Арктического региона в 2017 году участвуют 186 военнослужащих и несколько десятков единиц спецтехники, а также суда вспомогательного флота.