Американская студентка принесла на экзамен гигантскую шпаргалку

В американском городе Арнольд, штат Мэриленд, девушка пришла на экзамен с гигантской шпаргалкой размером 3 на 5 футов (метр на полтора). Об этом сообщает издание Daily Mail.

Преподаватель бухгалтерского учета Реб Битти (Reb Beatty) из Общественного колледжа имени Анны Арундел разрешил использовать на экзамене карточки размером 3 на 5 дюймов (8 на 13 сантиметров), но забыл уточнить единицу измерения. Раньше его понимали верно, но в этот раз одна из студенток решила, что речь идет не о дюймах, а о футах. Ее шпаргалка оказалась в 12 раз больше ожидаемого размера и занимала весь стол.

«Несмотря на всю свою точность, я, похоже, никогда не пояснял, что речь идет о дюймах, поэтому, да, я разрешил ее использовать, — написал Битти в Instagram. — Здорово придумала. Мне это будет уроком».

В 2014 году сообщалось, что житель Саудовской Аравии нашел в ухе шпаргалку. Он спрятал ее там 20 лет назад во время экзаменов в школе, а потом забыл о ней.