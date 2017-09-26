Финансы
 

Клиент Альфа-банка получил первый билет на чемпионат мира

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Первый клиент Альфа-Банка из малого бизнеса Эдуард Компаниец получил сертификат на билет на матч четверть финала, который пройдет в рамках ЧМ по футболу FIFA 2018 в Сочи. Об этом сообщается в пресс-релизе поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сертификат вручил ему лично экс-нападающий сборной России, чемпион Голландии, двукратный обладатель Кубка России и Посол Чемпионата мира по футболу от Нижнего Новгорода Дмитрий Булыкин. Как уточняют в компании, Компаниец руководитель компании «Мад-Мастер» и клиент Альфа-Банка с 2013 года, подключился к бонусной программе сразу после запуска в апреле этого года и вместе с сотрудниками начал копить баллы на заветный билет. За 5 месяцев общими усилиями им удалось получить 40000 баллов – именно такое количество сейчас можно обменять на билет на матч ЧМ. Баллы в рамках программы начисляются за операции конвертации, валютных переводов и сумме среднемесячного остатка на счете.

«О бонусной программе Альфа-Банка я узнал весной и сразу принял решение в ней поучаствовать, — признался Компаниец. — Баллы начисляются автоматически, все, что требуется это только следить когда накопится нужное количество баллов. А обменять их просто — одним кликом, весь процесс занимает не более 10-15 секунд. И, конечно, приятно, что удалось получить два билета. Для сына он станет приятным сюрпризом. Рад, что мы пойдем на матч 1/4 финала вместе».

Дмитрий Булыкин также получил свой подарок от официального банка ЧМ. Ему вручили эксклюзивное кольцо для бесконтактной оплаты, выпущенное вместе с Visa специально к Кубку Конфедераций и Чемпионату мира по футболу. Кольцо привязано к предоплаченной карте и имеет встроенную антенну для поддержки технологии NFC, благодаря чему расплачиваться им можно везде, где принимаются бесконтактные платежи. Кольцо позволяет забыть про карты, телефоны и остальные способы оплаты.

Программа лояльности FIFA 2018 позволяет всем клиентам Альфа-банка копить бонусные баллы за все транзакции и далее обменивать их на билеты на матчи ЧМ. То есть получать билеты без очередей и самое главное без покупки. Уже более 55 тысяч клиентов Альфа-Банка из сегмента малого бизнеса стали участниками этой программы.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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