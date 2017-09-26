Клиент Альфа-банка получил первый билет на чемпионат мира

Первый клиент Альфа-Банка из малого бизнеса Эдуард Компаниец получил сертификат на билет на матч четверть финала, который пройдет в рамках ЧМ по футболу FIFA 2018 в Сочи. Об этом сообщается в пресс-релизе поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сертификат вручил ему лично экс-нападающий сборной России, чемпион Голландии, двукратный обладатель Кубка России и Посол Чемпионата мира по футболу от Нижнего Новгорода Дмитрий Булыкин. Как уточняют в компании, Компаниец руководитель компании «Мад-Мастер» и клиент Альфа-Банка с 2013 года, подключился к бонусной программе сразу после запуска в апреле этого года и вместе с сотрудниками начал копить баллы на заветный билет. За 5 месяцев общими усилиями им удалось получить 40000 баллов – именно такое количество сейчас можно обменять на билет на матч ЧМ. Баллы в рамках программы начисляются за операции конвертации, валютных переводов и сумме среднемесячного остатка на счете.

«О бонусной программе Альфа-Банка я узнал весной и сразу принял решение в ней поучаствовать, — признался Компаниец. — Баллы начисляются автоматически, все, что требуется это только следить когда накопится нужное количество баллов. А обменять их просто — одним кликом, весь процесс занимает не более 10-15 секунд. И, конечно, приятно, что удалось получить два билета. Для сына он станет приятным сюрпризом. Рад, что мы пойдем на матч 1/4 финала вместе».

Дмитрий Булыкин также получил свой подарок от официального банка ЧМ. Ему вручили эксклюзивное кольцо для бесконтактной оплаты, выпущенное вместе с Visa специально к Кубку Конфедераций и Чемпионату мира по футболу. Кольцо привязано к предоплаченной карте и имеет встроенную антенну для поддержки технологии NFC, благодаря чему расплачиваться им можно везде, где принимаются бесконтактные платежи. Кольцо позволяет забыть про карты, телефоны и остальные способы оплаты.

Программа лояльности FIFA 2018 позволяет всем клиентам Альфа-банка копить бонусные баллы за все транзакции и далее обменивать их на билеты на матчи ЧМ. То есть получать билеты без очередей и самое главное без покупки. Уже более 55 тысяч клиентов Альфа-Банка из сегмента малого бизнеса стали участниками этой программы.