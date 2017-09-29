Представлен самый дорогой в мире чехол для iPhone X

Компания Gray International, базирующаяся в Сингапуре, выпустила лимитированную коллекцию чехлов для iPhone X, стоимость которых превышает цену на сам гаджет. Об этом сообщает HighSnobiety.

По утверждению разработчиков, эти чехлы — самые дорогие в мире из производимых для iPhone. Изделия выполнены из цельного титанового слитка. Этот металл используется в аэрокосмической промышленности. При создании аксессуары подвергают обработке пламенем, чтобы достичь уникального оттенка.

Материалы по теме День Х Три iPhone и много приятных бонусов c презентации Apple

Также отмечается, что производитель учитывает строение руки для максимально удобного использования будущим владельцем. Прочный материал должен защитить смартфон при падениях.

Стоимость изделия, которое будет доступно в трех цветах Stealth, Gold и Rose Gold, начинается от 1,3 тысячи долларов. iPhone X можно купить за 1,2 тысячи долларов.

Видео: IntangibleNerds / YouTube

1 ноября Gray International выпустила лимитированную коллекцию чехлов для iPhone 7 и 7 Plus. Они тоже стоили дороже самих телефонов. Чехлы выпускались тиражом в 100 экземпляров, их стоимость составляла тысячу долларов.