69-я параллель
 

В Мурманской филармонии откроют виртуальный концертный зал

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Виртуальный концертный зал откроется в Мурманской областной филармонии во вторник, 10 октября. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Посетители будут в онлайн-режиме наблюдать за выступлениями ведущих мировых исполнителей. Первыми перед мурманчанами выступит оркестр «Виртуозы Москвы» под руководством Питера Гута.

Проект организован Московской государственной филармонией. Показы будут проводить раз в месяц.

«Сейчас по стране уже открыто более 130 таких залов: в филармониях, библиотеках и даже больницах, — рассказывал в октябре прошлого года «Ленте.ру» генеральный директор Московской государственной академической филармонии Алексей Шалашов. — Таким образом люди имеют возможность в самых удаленных уголках страны в режиме реального времени видеть сегодняшние концерты Гергиева, Башмета. Создаются все условия для сосредоточения, погружения в музыку».

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