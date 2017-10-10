В Госдуме рассказали о приезде нового спикера парламента Сирии в Санкт-Петербург

Новый спикер парламента Сирии Хаммуда ас-Сабаг может принять участие в 137-ой ассамблее Межпарламентского союза, которая пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 18 октября. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Скорее всего, примет. Официальное приглашение новому председателю парламента Сирии направлено», — указал Слуцкий.

Он отметил, что на полях сессии ассамблеи запланированы двусторонние встречи российских парламентариев с новым спикером парламента Сирии, в рамках которых планируется обсудить весь комплекс вопросов сотрудничества, в том числе по сирийскому урегулированию.

Хаммуда ас-Сабаг был избран спикером Народного совета Сирии 28 сентября.