Депутаты решили повысить доступность жилья двумя словами

Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект, который отменяет термин «жилье экономического класса» и вводит вместо него понятие «стандартное жилье». Об этом в среду, 11 октября, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

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В пояснительной записке к документу указано, что от термина решено отказаться, чтобы стимулировать строительство жилья экономического класса и таким образом «повысить доступность жилья для всех граждан вне зависимости от уровня доходов». Как именно связаны термины и реальная доступность жилья для россиян, при этом не уточняется.

Прописать требования к стандартному жилью, в том числе его минимально и максимально допустимые размеры, должен будет Минстрой. Указывается, что до изменения закона требования к стандартному жилью по умолчанию такие же, какие были к экономклассу.

Также в законопроекте предлагается ввести новые типы аукционов для их большей доступности. В частности, предлагается исключить обязательность публикации новостей о проведении аукционов, что, по подсчетам парламентариев, должно снизить нагрузку на бюджет (за 2016 год такие расходы составили 48 миллионов рублей по договору с «Российской газетой»).

Документ подготовлен депутатами комитета Госдумы по транспорту и строительству в конце мая.

Ранее, в июне, первый вице-премьер Игорь Шувалов назвал термин «экономжилье» унизительным. Он призывал вернуться к формулировке «доступное жилье» при обозначении стандартного жилья площадью от 20 квадратных метров.