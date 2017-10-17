Обвиняемый по делу Шакро Молодого генерал СКР женился в СИЗО

Арестованный по обвинению во взяточничестве генерал Следственного комитета России (СКР) Денис Никандров заявил, что женился в нынешнем году. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«В браке состою с 2017 года», — сообщил Никандров перед началом процесса в Мосгорсуде, где рассматривается вопрос о продлении его ареста.

Учитывая, что генерал был арестован по решению суда в июле 2016 года, его брак, очевидно, был заключен в СИЗО.

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Как считает обвинение, замглавы московского главка СКР

Никандров вместе с главой Управления собственной безопасности СКР Михаилом Максименко и его заместителем Александром Ламоновым получили взятку от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) за освобождение из СИЗО его подручного Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец.

По данным СМИ, общая сумма взятки составила пять миллионов евро, но силовикам передали только ее часть — 500 тысяч евро. Бывший сотрудник ГУБОП МВД РФ Евгений Суржиков, выполнявший роль главы службы безопасности Калашова, якобы обратился к своему бывшему подчиненному по МВД Денису Богородецкому, который в 2016 году занимал должность заместителя начальника УСБ СКР. Он передал предложение Ламонову, а тот уже подключил к решению вопроса Никандрова и Максименко.