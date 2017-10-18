Торговый Дом «Столото» открыл уникальный лотерейный центр в Москве

Торговый Дом «Столото» открыл в Москве не имеющий аналогов в мире лотерейный центр, в котором будут проходить в прямом эфире тиражи всех государственных лотерей с многомиллионными суперпризами.

Лотерейный центр оснащен лучшим высокотехнологичным оборудованием, позволяющим наблюдать за ходом розыгрышей в режиме реального времени с раннего утра до поздней ночи. Круглосуточная онлайн-трансляция на сайте stoloto.ru делает розыгрыши открытыми не только для посетителей центра, но и для миллионов участников во всех уголках страны.

Отличительной особенностью центра является его многофункциональность и компактность. Здесь можно приобрести и билеты, тут же пронаблюдать за ходом тиражей (за стеклянной витриной установлено 5 лототронов). В случае крупной удачи победителей ждет персональный праздник в «Зале Славы».

Теперь наблюдать за ходом розыгрышей можно своими глазами, а это означает, что государственные лотереи как никогда теперь в прямом смысле этого слова прозрачны и открыты. Теперь все государственные лотереи с многомиллионными выигрышами — в прямом эфире на лототронах в уникальном лотерейном центре.

Церемонию открытия лотерейного центра вел известный шоумен, актер и телеведущий Дмитрий Нагиев. Среди гостей, принимавших участие в торжественном мероприятии, были и другие звезды — Михаил Галустян.

Проверить многофункциональность и удобство центра гости смогли уже на церемонии открытия — наблюдая за розыгрышем «Гослото "5 из 36"», одной из самых популярных тиражных лотерей в России.

Еще одной сенсацией, помимо открытия Лотерейного центра, обещает стать грандиозный розыгрыш более миллиарда рублей в новогоднем тираже лотереи Русское лото 1 января, в прямом эфире федерального телеканала. Более миллиарда рублей будет разыграно полностью. Если никто не выиграет джекпот, то вся сумма будет принудительно распределена между всеми победителями беспрецедентного тиража. Каждый второй билет выигрышный! Купить билеты на беспрецедентный тираж можно уже сейчас.

Современная лотерея представляет собой высокотехнологичный процесс, призванный обеспечить с одной стороны удобство и простоту участия, а с другой — максимальную прозрачность и объективность проведения.

«Мы уделяем огромное внимание тому, как россияне относятся к лотереям, не зависимо от того, являются они участниками лотерей или нет. Укрепление доверия, продвижение социальной функции лотерей — одна из важных целей нашей компании, — подчеркнула Зоя Гафарова, директор по маркетингу и продажам ТД «Столото». — В сотрудничестве с известной исследовательской компанией «ГфК-РУСЬ» мы проводим регулярные замеры отношения потребителей к лотереям. И открытие лотерейного центра сегодня — логичный шаг в сторону решения вопроса о недостаточном знании россиян о лотерее».

Согласно статистике государственных лотерей, ежедневно более 200 тысяч участников становятся победителями, в среднем 15 из них становятся лотерейными миллионерами, то есть победителями в категории выигрышей «От 1 000 000 рулей». Самым крупным выигрышем в истории современных российских лотерей пока остается выигрыш жителя Сочи в «Гослото «6 из 45» — 364 миллиона рублей.

