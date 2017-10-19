«Ростов» нанял футболиста сборной Исландии за 15 тысяч рублей в месяц

Защитник сборной Исландии Сверрир Ингасон получает в российском футбольном клубе «Ростов» 15 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Такова сумма его фиксированного оклада согласно трудовому договору. Отмечается, что основную часть денежного вознаграждения футболист получает в виде бонусов, что позволяет «Ростову» снизить сумму вычитаемых налогов.

Ингасон перешел в «Ростов» из бельгийского «Локерена» летом 2017 года. Контракт 24-летнего футболиста с российским клубом рассчитан на три года. Ранее игрок выступал за испанскую «Гранаду», норвежский «Викинг» и исландский «Брейдаблик».

В составе сборной Исландии на чемпионате Европы-2016 во Франции он дошел до четвертьфинала. Всего счету Ингасона 10 матчей за национальную команду, в которых он забил три мяча. Летом 2018-го исландцы сыграют на чемпионате мира в России.