В кинотеатрах России покажут фильмы о знаменитых британцах

В российских кинотеатрах пройдет XVIII фестиваль «Новое британское кино». Открытие мероприятия состоится в Москве 30 октября, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках фестиваля зрителям покажут биографические ленты о знаковых фигурах британской культуры. Среди героев — Алан Александр Милн, Стивен Патрик Моррисси, королева Виктория, Альберто Джакометти, Рональд Дэвид Лэйнг и Дэвид Боуи.

Сеансы пройдут в более чем 20 городах России. Все фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами. «Новое британское кино» организует Британский Совет совместно с арт-объединением CoolConnections и объединенной сетью кинотеатров «Формула кино» и «Синема Парк».

Помимо этого, в рамках фестиваля в Московской школе кино пройдет образовательная программа, посвященная различным технологиям кинопроизводства.

Полный список фильмов, информацию о кинотеатрах и билетах можно найти на сайте фестиваля.