Героиня статьи об успешной девушке-инженере оказалась порноактрисой

На анонимном имиджборде «Двач» обратили внимание на белорусскую статью 2015 года, посвященную успешной девушке-инженеру Дарье Банадысевой. Пользователи выяснили, что на самом деле «успешная девушка-инженер» подрабатывает вебкам-моделью, демонстрируя интим за деньги. «Короткая и грустная история отношений тян и отвертки», — заметили в Telegram-канале «Двач».

«Даше, в отличие от многих одногруппниц, повезло. Она все-таки нашла работу по специальности в одном из минских медицинских центров», — иронично процитировали статью о Банадысевой юзеры, отметив, что, скорее всего, демонстрируя себя перед камерой, девушка зарабатывает гораздо больше, чем среднестатистический инженер в Белоруссии.

Некоторые пользователи предложили натравить на девушку сотрудников правоохранительных органов. «Позорище! Думала, переобуется и никто не узнает! Сейчас компетентные органы займутся ею за распространение», — пригрозил один из них, намекая на уголовное наказание за изготовление и распространение порнографии в Белоруссии.

Многие встали на защиту Банадысевой, подчеркнув, что это личное дело девушки, как она зарабатывает. «Мамкины травители, настало время делать уроки. Взрослые люди без вас разберутся, как им распорядиться своим временем», — заявили они.

Нашлись и те, кто похвалил девушку за создание «нелегального, но полезного» контента. Они признались, что им все равно, чем занимается Банадысева, лишь бы почаще появлялась в вебкам-чате.

Тем не менее, затравленной пользователями «Двач» девушке пришлось избавиться от аккаунтов в социальных сетях. Однако юзеры успели заскринить ее аккаунты и собрать личную информацию в архив.