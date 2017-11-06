Кореянка прыгнула с 13 этажа и зашибла насмерть прохожего

Жительница южнокорейской столицы Сеула выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на 13-м этаже жилого дома и упала на шедшего на работу мужчину. Об этом сообщает South China Morning Post.

Оба участника происшествия получили серьезные травмы, и были госпитализированы. Однако врачам не удалось спасти их жизни — мужчина и женщина скончались.

Согласно полицейскому отчету, кореянка страдала от депрессии и, вероятно, решила свести счеты с жизнью.

30 октября сообщалось, что двенадцатилетний мальчик прыгнул с эстакады в штате Вирджиния (США) и убил 22-летнюю девушку — он приземлился на ее автомобиль. Мариса Харрис (Marisa Harris) ехала по шоссе на своем внедорожнике, когда на машину упал подросток. Ее друг, сидевший впереди на пассажирском сидении, сумел вывернуть руль и остановить машину.

Девушка скончалась на месте, ее приятель не пострадал. Мальчика в критическом состоянии доставили в больницу.