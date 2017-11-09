В Госдуме объяснили притеснение российских СМИ в США

Предложение комитета по вооруженным силам сената США запретить трансляцию части российского контента в американских

телесетях является проявлением борьбы с инакомыслием, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 9 ноября.

«По-видимому, американские конгрессмены опасаются, что до рядового избирателя в США может дойти иная точка зрения, отличная от навязанной им представителями американского мейнстрима. И эта точка зрения будет отражать правдивую, а не искаженную реальность», — сказал парламентарий.

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Если сенат США примет этот закон, России придется задуматься над адекватными ответными мерами, считает Слуцкий. «Это очередное проявление двойных стандартов и попрание свободы слова, которое ничего не имеет общего с отстаиванием демократических ценностей», — подчеркнул он.

Ранее в четверг стало известно, что сенат США в согласованном проекте об оборонном бюджете на 2018 год предлагает запретить возможность обязательств для американских дистрибьюторов по включению в свои сети «российского государственного видеоконтента».

25 октября Москва призвала Вашингтон дать возможность российским СМИ спокойно работать на территории США. Таким образом российская сторона отреагировала на инициативу члена палаты представителей от Демократической партии Дэвида Сисиллине о регистрации телеканала RT в качестве иностранного агента.