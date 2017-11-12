Мужчина в Адлере попытался поджечь себя

В Адлере задержали мужчину, который пытался совершить самосожжение у железнодорожного вокзала. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сочинское управление транспортной полиции.

Мужчину остановили сотрудники МВД, он задержан, его личность устанавливается. Как пишет «Живая Кубань», инцидент произошел около 10:30 по местному времени. По информации издания, мужчина облил бензином свой автомобиль, залез на крышу и стал угрожать, что сожжет его.

«Я проходил мимо, увидел, как мужчина забрался на автомобиль, начал кричать, даже просил у проходящих мимо людей гранату. Сюда сразу же приехала полиция, скорая и пожарные. Полицейские задержали его и увезли», — рассказал изданию очевидец.

В августе самосожжение в продуктовом павильоне устроил житель Красноярска. Мужчина пришел туда, чтобы выяснить отношения с девушкой, которая работала продавцом. Она отказалась разговаривать с ним, после чего он облил себя бензином и поджег. Его госпитализировали с ожогами 99 процентов поверхности тела, он скончался.