На границе Ирака и Ирана произошло землетрясение магнитудой 7,2

На границе Ирака и Ирана в ночь на понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Указывается, что подземные толчки были зафиксированы в 212 километрах от Багдада.

РИА Новости со ссылкой на иранское государственное телевидение сообщает, что в результате происшествия в Иране погибли как минимум 30 человек, еще более 200 пострадали.

Иракский телеканал Al Sumaria рапортует о шести погибших и 53 раненых в этой стране.

В сентябре два мощных землетрясения произошли в Мексике. В результате землетрясения 19 сентября магнитудой 7,1 погибли 369 человек, десятки тысяч домов и квартир были разрушены. В Мехико подземные толчки ощущались сильнее всего, горожан эвакуировали из многих зданий. Ранее, 7 сентября, в Мексике произошло землетрясение магнитудой 8,2. Тогда жертвами катастрофы стали более 200 человек.