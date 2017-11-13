Мужчина убил и бросил в колодец трех человек в Ленинградской области

Следователи разыскивают 26-летнего подозреваемого в тройном убийстве, совершенном в поселке Токсово Всеволожского района Ленинградской области. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщила пресс-служба регионального управления СК,

В ночь на 13 ноября в колодце на участке частного дома были обнаружены тела 53-летнего мужчины и двух женщин 54 и 81 года с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, их убил наемный рабочий, помогавший с ремонтом дома. После совершения преступления подозреваемый скрылся.

В связи с обнаружением тел возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

Летом 2016 года тела трех мужчин обнаружили в вырытом колодце в станице Гостагаевская Анапского района Краснодарского края. Все они — члены одной семьи — двое братьев и сын одного из них. Несчастный случай произошел, когда они работали во дворе частного дома. 25-летний молодой человек спустился в колодец, начал там задыхаться и позвал на помощь. Тогда к нему спустились двое родственников, но вытащить пострадавшего на поверхность они не смогли.