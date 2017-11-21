Российские селяне пожаловались на чупакабру

Жители Пермского края рассказали о появлении в регионе загадочного хищника, убивающего мелких животных. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает портал URA.RU.

По словам пользователей соцсетей, в деревне Малая Серва, расположенной неподалеку от города Кудымкара, орудует чупакабра. «Появилась чупакабра. Убивает мелких животных, но тушки оставляет», — жалуются местные жители. Некоторые комментаторы предположили, что на самом деле нападать на домашние хозяйства может ласка или норка.

При этом доктор биологических наук, профессор ПГНИУ Александр Шепель рассказал URA.RU, что виновниками гибели домашних животных могут оказаться и кролики. «Они имеют желчный пузырь, поэтому могут есть пищу не только растительного происхождения. Из-за этого бывает, что они убивают друг друга, поэтому хозяин находит мертвые тушки в клетках», — пояснил он.

Ученый также не исключил, что убивать животных могут не таинственные хищники, а люди. «Бывает и такое, что, повздорив, соседи убивают животных друг друга. Я не хочу думать плохо о жителях Малой Сервы, но не стал бы полностью исключать этот вариант», — подчеркнул эксперт.

Чупакабра — персонаж городской легенды, берущей начало в 1950-х годах, когда в Пуэрто-Рико обнаружили нескольких мертвых коз, у которых якобы была высосана кровь. Подтвержденной информации о существовании этого создания нет, как именно оно выглядит, также неизвестно. Часто за чупакабру принимают животных, изменивших внешний вид в результате болезней или мутаций.