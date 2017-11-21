Китаец пожаловался врачам на висячий замок в пенисе

В китайском городе Фучжоу, провинция Фуцзянь, врачи извлекли из мочевого пузыря пациента висячий замок. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина вставил замок в свой мочеиспускательный канал в надежде, что это доставит ему удовольствие, отмечает издание. Он протолкнул его настолько глубоко, что не сумел достать самостоятельно и был вынужден обратиться в больницу.

Рентгеновская съемка показала, что замок прошел через весь пенис и достиг мочевого пузыря. Чтобы избавиться от предмета, понадобилась хирургическая операция.

В октябре сообщалось, что в китайском городе Чанша, провинция Хунань, у 57-летней женщины удалили выросший в носу зуб.