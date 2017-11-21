Индиец с 459 трубочками во рту попал в Книгу рекордов Гиннесса

Видео: Guinness World Records

Индиец Манодж Кумар Махарана (Manoj Kumar Maharana) сумел удержать во рту рекордное количество пластиковых трубочек для питья. Об этом сообщает UPI.

23-летний житель штата Орисса взял в рот 459 соломинок, а затем в течение десяти секунд держал их на весу без помощи рук. Достижение было внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Махарна поднял на 59 трубочек больше, чем британец Саймон Элмор (Simon Elmore), которому прежде принадлежал этот рекорд.

Правила запрещают придерживать соломинки руками. Чтобы упростить стоящую перед ним задачу, индиец связал их при помощи упаковочных резинок.

В феврале сообщалось, что в Книгу рекордов Гиннеса попал профессиональный рестлер Джон Ферраро, который сумел в течение двух минут забить 38 гвоздей собственной головой.



