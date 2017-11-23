Умер «поэт-лауреат джаза» Джон Хендрикс

Джазовый певец Джон Хендрикс скончался в Нью-Йорке. Об этом его дочь Ария сообщила изданию The New York Times.

Исполнителю было 96 лет. Он умер в больнице Манхэттена. Причина смерти не раскрывается.

Хендрикса прозвали «поэтом-лауреатом джаза». В музыке певец часто прибегал к вокальным импровизациям, многие его композиции вообще не содержали слов. Критики также выделяли Хендрикса за скорость, с которой он исполнял свои импровизации.

Джон Хендрикс родился в 1921 году в штате Огайо. Успех пришел к нему в конце 1950-х. Он принял участие в записи более 30 пластинок и получил две музыкальные премии «Грэмми».