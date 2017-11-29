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Раскрыты шокирующие факты об индустрии моды

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Фонд Эллен Макартур подготовил доклад о вреде модной индустрии для окружающей среды. Текст документа опубликован на сайте фонда.

Доклад прочитала британский модельер Стелла Маккартни. Она назвала моду невероятно расточительной и вредной для окружающей среды. Согласно докладу, к 2050 году фешен-индустрия будет потреблять четверть мирового ежегодного запаса углерода. При этом в настоящее время модный бизнес ежегодно создает около 1,2 миллиарда тонн парниковых газов при производстве одежды.

Также в документе указано, что менее одного процента использованных материалов в настоящее время перерабатывается в новую одежду. При этом каждую секунду один грузовик с вещами выбрасывается или теряется по пути в магазины.

«Мой отчет открывает диалог, который позволит найти способ нам всем сотрудничать, чтобы улучшить отрасль для будущего моды и всей планеты», — рассказала Маккартни.

В докладе содержится призыв предпринять четыре шага по исправлению ситуации: поэтапный отказ от использования вредных веществ в производстве, увеличение срока службы одежды, изменение экономики и переход на создание вещей из переработанных материалов.

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