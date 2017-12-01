В Красноярске машина провалилась в кипяток и попала на видео

Машина провалилась в яму с кипятком в Красноярке. Видео с места происшествия было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Я живу [В] Красноярске».

Уточняется, что утром на улице Академика Вавилова, где произошел инцидент, прорвало трубу, в результате асфальт провалился. Во внедорожнике, который попал в яму, находились 35-летняя женщина и 40-летний мужчина. Женщина не пострадала, у ее спутника только ожог стопы.

На сайте регионального управления МЧС сообщается, что из-за прорыва трубы горячего водоснабжения на улице Академика Вавилова Кировский район Красноярска остался без отопления.