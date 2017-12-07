Третий форум «Среда для жизни» пройдет в Калининграде в мае

Представители Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) посетили Калининград для участия в рабочем совещании под председательством губернатора Калининградской области Антона Алиханова, где обсудили вопросы организации в Калининграде очередного форума по городской среде «Среда для жизни». Об этом говорится в сообщении АИЖК.

На встрече также поднимались вопросы разработки дизайн-проектов общественных пространств и дизайн-кода Калининграда и Калининградской области.

В совещании приняли участие мэр Калининграда Александр Ярошук, генеральный директор АИЖК Александр Плутник, заместитель генерального директора АИЖК Денис Филиппов, генеральный директор Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Варвара Мельникова, генеральный директор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев и другие.

Третий форум АИЖК и КБ «Стрелка» при поддержке Минстроя России и правительства области пройдет в Калининграде 18-20 мая 2018 года. Цель форума — собрать вместе ключевых представителей экспертного сообщества, девелоперов и застройщиков, чиновников, архитекторов и проектировщиков для обмена опытом по внедрению лучших мировых и российских практик по формированию комфортной жилой среды.

«Мы обращались в адрес первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Игоря Ивановича Шувалова, а также в АИЖК с просьбой провести форум в нашем регионе. Таким образом, мы принимаем уже третий форум в стране после Казани и Саратова», — сказал Антон Алиханов.

«Форум с участием такого большого количества международных экспертов позволит обсудить возможности развития Калининграда и других городов области. Все они смогут поделиться опытом и предложениями. Мы рассчитываем привезти сюда рекордное для подобных мероприятий количество участников, а это свыше тысячи человек», — отметил Александр Плутник.

По инициативе АИЖК в Калининграде КБ Стрелка совместно с местным архитектором Антоном Сагаль и бюро TOPOTEK 1 занимается разработкой концепцией развития ключевых общественных пространств общей площадью 11,3 гектара. В 2017 году завершится благоустройство южной части набережной Нижнего пруда, в 2018-2022 годах закончатся работы еще на четырех пространствах.

Предыдущий форум «Среда для жизни: квартира и город» прошел 13-15 мая 2017 года в городе Саратов. Деловая программа собрала более 600 участников — ведущих российских и зарубежных экспертов и представителей органов власти, а фестиваль «Городские выходные» привлек более 55 тысяч горожан. Первый форум «Среда для жизни» прошел в технопарке Иннополис под Казанью в октябре 2016 года.