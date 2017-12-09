Крым
 
«Лента.ру» теперь в Telegram. Без спама и SMS. Подписывайтесь!→
Последние новости
Студента заставили извиниться на камеру за комментарии о девушках с Кавказа
Пьяный итальянец врезался в рождественскую ярмарку
Названы продукты для борьбы с бессонницей
Боксер Чудинов снова стал чемпионом мира
Тысячи посылок россиян застряли на таможне
Расстрел безоружного американца полицейским показали от первого лица
В США после баскетбольного матча расстреляли школьниц

В Крыму задумали создать «Криптокрым»

Перейти в «Мою Ленту»

Эксперты, собравшиеся на форсайт-сессии по формированию стратегии развития имиджа Крыма с 2020 по 2050 год «Республика Крым: штрихи образа будущего», предложили сделать «Криптокрым» новым инвестиционным брендом полуострова. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 9 декабря. Организаторами мероприятия выступили московское региональное отделение «Деловой России», правительство Крыма, Фонд ЯМЭФ и Фонд «Крым Конгресс».

«Крым наиболее предрасположен к развитию компьютерного и криптокластера», — отметил советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко.

По его словам, любые движения в направлении IT-сектора мгновенно сформируют имидж и репутацию региона. «Всего один "Яндекс", переехавший в Крым сделает не один бюджет полуострова», — пояснил он.

Объекты для инвестиций необходимо найти и предложить правительству. «Учитывая, что сегодня кредитование России и Крыма достаточно затруднено с точки зрения западных денег, государство и Центробанк хорошо настроены. Тем более, что с точки зрения безопасности в силу замкнутости территории региона — угроза появления новых обманутых вкладчиков в Крыму сведена к минимуму», — добавил Клименко.

Криптовалютное направление одобрили также в крымском правительстве. Важность формирования современной и высокотехнологичной инфраструктуры в республике отметили и в «Деловой России». Вопросы цифровой экономике в регионе будут подняты на предстоящем Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), который пройдет 19-21 апреля 2018 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Крым11:2627 ноября

Земля-воздух

Как в Крыму решают транспортный вопрос
13:19Сегодня

Губернатор Севастополя открыл новый стадион и посетил стройплощадку «Тавриды»

15:26 8 декабря

Глава Минэкономразвития Крыма подал в отставку

19:2616 августа

Организаторы фестиваля «Опера в Херсонесе» рассказали о деталях мероприятия

Крым00:0811 августа

Знойное дыхание «Люцифера»

Как Крым спасается от аномальной жары
08:50 4 декабря

Движение по мосту в Крым откроется до конца 2018 года

15:14 7 декабря

Аксенов признался Путину в любви

20:3214 августа

Пограничники помогли вернуться домой дрейфовавшему три дня в море украинцу

Крым15:1011 ноября

С гербом и мячом

Как власти Севастополя спасают главный футбольный клуб города
16:33 3 декабря

Сбившим группу детей в Крыму оказался бывший сотрудник ГАИ

14:11 6 декабря

В Крыму пообещали прекратить вещание украинского радио

13:50 9 августа

Дрейфовавший три дня в Черном море украинец рассказал о своем приключении

Россия
Нажал на газ
Зачем Путин вывез на Север министра из жаркой Саудовской Аравии
Смеяться грешно
Кто надрывает животы на концертах Петросяна: беспощадный репортаж из преисподней
Артур, Лурьяна, Дмитрий и Алина Алфимовы«На моем месте должна была быть другая»
Что делать, когда ребенок родился больным, а муж стал инвалидом
Массовая драка со стрельбой у пятигорского ночного клуба попала на видео
Женщину застрелили в грудь в московском подъезде
Москвичи пожаловались на «адский запах» квашеной капусты
В ДТП в Якутии погибли девять человек
Все материалы
Мир
Кровавый конвейер
На Гаити круглый год режут и свежуют скот
Реджеп Тайип ЭрдоганВ спину не больно
Россия забыла обиды и взахлеб дружит с Турцией
Югославская кровь
Кто стрелял, резал и сеял смерть во время страшной войны на Балканах
Расстрел безоружного американца полицейским показали от первого лица
В США после баскетбольного матча расстреляли школьниц
Россию обвинили в ведении «прохладной войны»
Трамп присвоил США победу в двух мировых войнах и похвалил себя за обстрел Сирии
Все материалы
Бывший СССР
«С ядерной кнопкой все будет в порядке»
Кто поставил жирную точку в истории СССР
Украинцев объявили спасителями Польши
Крыша едет: в Киеве задержали Михаила Саакашвили
Политика обвиняют в работе на Кремль, его сторонники дерутся с полицией
Тимошенко вступилась за Саакашвили и призвала Порошенко не позорить Украину
Украинский депутат вылизал тарелку и рассказал о традициях
Ненавистницу русскоязычных украинцев обвинили в работе на Москву
Саакашвили решил бессрочно поголодать
Все материалы
Экономика
Чистый товар
Какие порошки тестируют на людях
Чистый результат
Эксперты не выявили на предприятии «Росатома» источника выброса рутения-106
Тысячи посылок россиян застряли на таможне
В Москве пройдет мастер-класс по использованию «дальневосточных гектаров»
Клиенты Сбербанка столкнулись с третьим за неделю сбоем в работе
Россию неоправданно назвали самой пьющей страной мира
Лучшие из будущих
Названы победители конкурса пилотов для Sukhoi Superjet 100
Все материалы
Силовые структуры
«Не жалеть ни женщин, ни детей, ни стариков»
Беспощадная банда «Тяп-Ляп» заставила вздрогнуть весь Советский Союз
«Сколько убила, я не считала»
«Ростовские амазонки» жили разбоем и убивали полицейских
«Закроют меня — другие продолжат»
Бывший полицейский разоблачал коллег и теперь рискует сесть
ОМОН обрушился на петербургские кабаки
Норильский грабитель удовлетворился двумя тюбиками зубной пасты
Силовики ликвидировали троих боевиков в Ставрополе
В Ставрополе обезврежены трое боевиков
Все материалы
Наука и техника
Япона вошь
Названы лучшие игры года
Пробила дно
Планета-пришелец расколола Землю и сдвинула континенты
Гены решают
Почему мужчины рождаются геями
Названы продукты для борьбы с бессонницей
Россия подготовит мощное оружие против США
В МГУ посмотрели на загадочные щупальца
SpaceX запустит два казахстанских спутника
Все материалы
Спорт
В мясо
Униженный «Спартак» и боевой ЦСКА. Русские в Европе обнадеживают, но ненадолго
Антон ШипулинНедострел
Российские биатлонисты снова провалились. Насколько все плохо?
Россию обвинили в шпионаже против МОК
Боксер Чудинов снова стал чемпионом мира
В МОК придумали способ отделить спорт от политики
Завершились полуфиналы Кубка Легенд по хоккею
Тренера сборной Канады по горным лыжам посадили за педофилию и насилие
Все материалы
Культура
Вскрылись
Чилийская художница разгадывает тайны прошлого по венам
Ее тело — ее дело
Спайк Ли дебютировал на телеэкранах с сериалом о пансексуальной черной художнице
«А вас я попрошу остаться»
Леонид Броневой скончался в возрасте 88 лет
Дзюдоист-депутат оправдался за книгу с названием как у Гитлера
Раскрыто предсмертное желание Броневого
Установлена точная причина смерти 21-летнего рэпера Lil Peep
Названа причина смерти Леонида Броневого
Все материалы
Интернет и СМИ
Бесконечное умиление
У них кривые челюсти и не хватает лап, но это не мешает им быть звездами сети
Уличная магия
Иногда все самое необычное происходит прямо у вас под носом
Японистика всякая
Пытки током, удушье и караоке-мастурбация. Это не ад, а азиатское телевидение
Телеведущая рассказала о приставаниях Трампа в лифте
Студента заставили извиниться на камеру за комментарии о девушках с Кавказа
Умирающий от голода тощий белый медведь ужаснул пользователей сети
Американец возликовал из-за снега и стал звездой соцсетей
Все материалы
Ценности
Глубоко фиолетово
Самый модный цвет года покорил Рианну и полюбился британской королеве
«Бабушкина жилетка» стала одним из главных трендов в одежде
В мертвых найках
Москва помешалась на кроссовках, а ушлые подростки на этом зарабатывают
Пошлое платье Бьорк поразило грузинских фанатов
Елизавета II выбрала странный образ для встречи с африканцами
Топовые дизайнеры раскрыли секрет свадебных туфель невесты принца Гарри
Представлена косметика цвета зимнего солнца
Все материалы
Путешествия
В Марокко — дымить
Туристы рвутся в африканский рай ради дешевых наркотиков
Путь далек лежит
Как совершить путешествие без неприятных последствий
В Венесуэле появится семизвездочный отель
Грузия подсадит туристов на марихуану
Отели приютили голливудских погорельцев
Курортный остров со страшным названием продадут за биткоины
Таможенники нашли в чемодане грузинку
Все материалы
Из жизни
В туалет или в морг?
Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
Африканский феминизм
Чем живет самая красивая девушка во Вселенной
Olivia BudgenСила земли
Кто и зачем борется с раком сырыми овощами и кофейными клизмами
Британцы придумали антипохмельный завтрак
Бесполый ребенок-русалка пожил четыре часа и умер
Британка прославилась созданием новогодних игрушек с прахом умерших
Премьер-министр Австралии разыскал создателя радужного вязаного велосипеда
Все материалы
«Кроссоверы», которые мы заслужили
Смертельная битва Lada Vesta SW Cross, Kia Rio X-Line и Renault Sandero Stepway
Невероятные стартапы, которые изменят жизнь водителей
Автомат по продаже машин, встроенный алкотестер и так далее
Тест: кто ездил на иномарках в СССР
Кто рассекал по Стране Советов на «Мерседесах»?
Бронированные монстры
8 бронированных машин, от вида которых падает челюсть
Хардкорный Lotus Exige проехал Нюрбургринг медленнее Honda Civic и VW Golf
Редкий суперкар Lexus почти без пробега продадут на аукционе
Британцы сделают из Land Rover Defender шестиколесный «полукабриолет»
Все материалы
«Надо сразу прощаться, ведь жизнь проходит»
Квартирный вопрос довел пенсионеров до развода
Вы сняли, вас сняли
Мир охватила эпидемия секс-скандалов из-за арендованных квартир
Панельная романтика
Помните ли вы здания из лучших советских фильмов: тест
Нихао себе
Хибара из китайской глубинки стала лучшим зданием 2017 года
В Набережных Челнах квартиру продали шесть раз вместе с пенсионеркой
Новую программу ипотеки для семей запустят в 2018 году
Жилой дом в Новой Зеландии подбросили на пустырь
Все материалы