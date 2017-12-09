В Крыму задумали создать «Криптокрым»

Эксперты, собравшиеся на форсайт-сессии по формированию стратегии развития имиджа Крыма с 2020 по 2050 год «Республика Крым: штрихи образа будущего», предложили сделать «Криптокрым» новым инвестиционным брендом полуострова. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 9 декабря. Организаторами мероприятия выступили московское региональное отделение «Деловой России», правительство Крыма, Фонд ЯМЭФ и Фонд «Крым Конгресс».

«Крым наиболее предрасположен к развитию компьютерного и криптокластера», — отметил советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко.

По его словам, любые движения в направлении IT-сектора мгновенно сформируют имидж и репутацию региона. «Всего один "Яндекс", переехавший в Крым сделает не один бюджет полуострова», — пояснил он.

Объекты для инвестиций необходимо найти и предложить правительству. «Учитывая, что сегодня кредитование России и Крыма достаточно затруднено с точки зрения западных денег, государство и Центробанк хорошо настроены. Тем более, что с точки зрения безопасности в силу замкнутости территории региона — угроза появления новых обманутых вкладчиков в Крыму сведена к минимуму», — добавил Клименко.

Криптовалютное направление одобрили также в крымском правительстве. Важность формирования современной и высокотехнологичной инфраструктуры в республике отметили и в «Деловой России». Вопросы цифровой экономике в регионе будут подняты на предстоящем Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), который пройдет 19-21 апреля 2018 года.