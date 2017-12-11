В сети обсудили «двойной обман» лотереи «Русское лото»

Члены сообщества «Антимошенник» на Pikabu обсудили выигрыши и проигрыши в лотерее «Русское лото», которая выходит по воскресеньям на НТВ.

Один из участников группы сделал пост по название «Как русское лото может обмануть дважды». Он опубликовал отзыв с другого сайта, оставленный еще в 2012 году. Его автор уверяла, что купила билет «Русского лото» за 50 рублей, а выиграла 68, но не смогла забрать выигрыш, поскольку информация о пунктах выдачи на сайте лотерея оказалась устаревшей. Тогда женщина позвонила по телефону, указанному в билете, в результате чего, как она утверждала, с нее списали 256 рублей.

Посетители портала поставили под сомнение подлинность истории. Один из пользователей позвонил по номеру, указанному на его билете, и выяснил, что звонок платный только для жителей Дальнего Востока, но и для них стоимость не превышает пяти рублей. Другие отметили, что билет стоит не 50 рублей, а 100. Впрочем, критиков попросили учесть, что отзыв был написан в 2012 году.

«Если человеку сложно запомнить, что бесплатные звонки только на 8-800, то его совсем-совсем не жалко», — резюмировал bevice.

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Многие использовали шанс, чтобы поделиться собственным опытом игры в лотерею. «Я купил билет гослото за 100 рублей и выиграл 50 тысяч в первый раз. Деньги отдали нехотя, переводом на карту, в течении месяца, самое интересное, что 13 процентов налога они не вычли и в последующем никаких претензий со стороны ИФНС не получал, дело было в 2012 году», — вспомнил megasar2.

Другие участники треда, выигравшие деньги, тоже отметили, что не выплачивали полагающегося 13-процента в качестве налога на выигрыш в лотерею. «Выигрывал 40 тысяч в 2014-ом, тоже ничего не вычли, никаких налогов не платил, недавно был в налоговой, сказали, что никаких задолженностей на мне нет», — порадовался XooDoo.

Обилие положительных сообщений заставило некоторых задуматься о том, что старый отзыв на Pikabu воскресили в рекламных целях, чтобы привлечь внимание к «Русскому лото». Правда, отрицательные отзывы тоже встречались. «У меня дед играет 30 лет подряд, ни разу ничего не выиграл», — пишет Caso4.

У части посетителей дискуссия вызвала приступ ностальгии. «Как страшный сон помню усатого мужика, который из мешка достает бочонок 22 и кричит: "22 гуси—лебеди"».

«Русское лото» — всероссийская государственная тиражная лотерея. Ее организует министерство спорта России, а оператором выступает Акционерное общество «Государственные спортивные лотереи». С 1994 году бессменным ведущим «Русского лото» является Михаил Борисов.