«Азино 777» выпустило новый рекламный ролик

Интернет-казино «Азино 777» опубликовало на своем Youtube-канале новый промо-ролик. В нем снялись ТГК и рэпер Вован.

Материалы по теме «А как поднять бабла?» Кто заставляет россиян смотреть рекламу казино и казахские клипы

Для нового ролика записали новую песню. На сей раз действие происходит в автобусе, полном полуголых девушек, алкоголя и счастливых победителей, хвастающихся выигранными деньгами. От нашумевшей версии рекламы в исполнении Вити АК-47 в новом клипе осталась только фраза «А как поднять бабла?».

Пользователи отметили, что оригинальная версия рекламы, в которой снялся рэпер Витя АК-47, понравилась им больше. 9 декабря на этот ролик пародию сняла команда шоу «Вечерний Ургант».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!