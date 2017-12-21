В Москве прошел юбилейный Blockchain Weekend

В Москве прошло юбилейное ознакомительное мероприятие, посвященное технологии блокчейн. Двухдневный вводный курс в рамках Blockchain Weekend прошел в Digital October Center с 16 по 17 декабря. Мероприятие проходит уже в десятый раз.

Участники мероприятия познакомились с самой актуальной информацией про технологию блокчейн: ICO, smart-контракты, майнинг и т..д. Лекции и дискуссии вели профессионалы и лидеры блокчейн-сообщества.

Спикерами в этот раз выступили доктор наук, руководитель межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Госдумы Элина Сидоренко, scala backend blockchain developer в Waves Platform Сергей Толмачев, client technical architect в IBM East Europe/Asia, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник, доцент факультета права НИУ ВШЭ Александр Савельев, глава Центра блокчейн-компетенций Внешэкономбанка Мирон Месонжник и системный архитектор блокчейн-платформы Apla Александр Болдачев.

Двухдневный курс состоял из семи лекций. Все билеты на мероприятие были распроданы. Для тех, кто хочет глубоко погрузиться в блокчейн-разработку или подробнее узнать о вопросах бизнеса и инвестиций в блокчейн-проекты, Blockchain Weekend приглашает на программы Blockchain Business и Blockchain Developer.