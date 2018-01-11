«Движение вверх» возглавило российский прокат в новогодние праздники

Спортивный блокбастер «Движение вверх» с Владимиром Машковым стал лидером проката в России по итогам новогодних праздников. Как сообщает сайт kinobusiness.com, за 12 дней фильм собрал около 1,4 миллиарда рублей.

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Лента режиссера Антона Мегердичева («Метро», «Елки 3») основана на реальных событиях — она посвящена победе сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Тогда советская команда обыграла «непобедимую» сборную США, пребывавшую в фаворитах на протяжении 36 лет.

На втором месте оказался боевик «Джуманджи: Зов джунглей», собравший 1,2 миллиарда рублей. На третьей строчке — мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта» с 717 миллионами рублей.

Как отмечает портал «Кинопоиск», «Движение вверх» вошло в топ-250 лучших фильмов по версии пользователей. На момент написания заметки лента находится на 58 месте с рейтингом 8,3 балла.

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