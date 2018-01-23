Питон заполз в постель к спящей австралийке

В австралийском городе Рэнджвуд, штат Квинсленд, питон заполз в кровать к спящей женщине. Об этом сообщает издание Central Telegraph.

Адель Маллард (Adele Mallard) рассказала, что сквозь сон почувствовала что-то странное. Проснувшись, она обнаружила рядом с собой змею. «Я повернулась ночью и, видимо, это ей не понравилось, — отметила женщина. — Я ощутила, что она пытается укусить меня в области подколенного сухожилия. Это, и еще ее движение, меня и разбудило».

Она позвала мужа, и тот поймал пресмыкающееся наволочкой. После этого супруги снова легли спать. «Не знаю, как нам удалось заснуть после такого выброса адреналина, — призналась Маллард. — На самом деле, больше всего я боюсь пауков, так что, наверное, могу говорить себе, что все могло быть хуже. Это мог оказаться паук».

Профессиональный змеелов Дэвид Барвелл (David Barwell) опознал в пойманном животном пятнистого питона. Эти неядовитые змеи вырастают до 100-140 сантиметров в длину и не представляют опасности для человека.

В ноябре сообщалось, что в Индонезии пассажир поезда голыми руками убил змею, которая заползла в вагон.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!