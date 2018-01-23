Профессор МГУ предложил студенту выбрать между кипой и экзаменом

Заведующий кафедрой экономической и социальной географии МГУ профессор Вячеслав Бабурин предложил студенту Льву Бороде либо снять кипу с головы, либо выйти из аудитории, где проходил экзамен по географии. Об этом сообщает центр «Сова».

«Студент обратился в секретариат, в результате экзамен у него принял другой преподаватель», — отметили правозащитники. Кроме того, Борода подал жалобу в ректорат.

Ранее студенту, по его словам, посоветовали «покреститься» в ответ на просьбу пропустить физкультуру из-за Йом Кипура — ежегодного праздника в иудаизме, который верующие проводят в суточном воздержании от пищи и молитвах, в обязательном порядке посещая синагогу.

В августе 2017 года в Таджикистане школьникам запретили носить бороды и длинные волосы, а школьницам — хиджаб, а также мини- и узкие юбки. Ученикам также не позволяется носить в школе рваные джинсы, футболки с рекламными надписями и изображением госсимволики других стран.

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