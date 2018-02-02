Уклонившийся от огня террористов российский Су-25 попал на видео

Видео: almasdarnews.com

Боевики исламистской группировки «Джейш аль-Наср» обстреляли российский штурмовик Су-25 в небе над сирийской провинцией Идлиб. Маневр уходящего от огня самолета попал на видео, которое в пятницу, 2 февраля, публикует Al-Masdar News.

По данным агентства, инцидент произошел накануне, 1 февраля, когда Су-25 выполнял миссию на востоке Идлиба. Как видно на кадрах, джихадисты открывают огонь по штурмовику, предположительно, из зенитных орудий, однако ему удается уклониться от обстрела и покинуть район.

Как отмечает Al-Masdar News, российские Су-25, предназначенные для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя, нередко попадают под обстрел действующих в Сирии террористических группировок и уже доказали свою эффективность в подобных условиях, в частности, благодаря высокому уровню защиты, который самолету обеспечивает бронированная обшивка.

В конце января в результате атаки ВКС России в Идлибе были уничтожены четыре полевых командира боевиков. По данным неофициальных источников, погибли командиры группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», созданной на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры» — Абу Мусаб Сури, Абу Мухаммад аз-Зайим, Абу Басир Дар Азза и Абу Убайда.

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