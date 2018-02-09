Китай решил потеснить господство доллара

Китай с 26 марта начнет торговлю нефтяными фьючерсами в юанях, сообщает китайская Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг.

Как пишет Bloomberg, иностранные инвесторы впервые получат доступ к китайскому сырьевому рынку. Если они примут фьючерсы в юанях в качестве ориентира рынка, это пошатнет позиции доллара как ведущей валюты нефтяной торговли, отмечает агентство.

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Вместе с тем опрошенные изданием эксперты полагают, что это дело не ближайшего будущего. Кроме того, если инвесторы согласятся вести расчеты в юанях, мировые цены на нефть все равно будут идти в долларах. Помимо этого, указывает Bloomberg, трейдерам придется столкнуться с жестким контролем движения капитала в Китае.

Bloomberg отмечает, что в 1993 году Китай запускал торговлю нефтяными контрактами в юанях, но закрыл ее через год из-за высокой волатильности.

По итогам 2017 года КНР стала крупнейшим в мире импортером нефти, обогнав США. Китайские закупки составили 8,4 миллиона баррелей в сутки. Поставки углеводородов в КНР увеличила в том числе Россия. При этом РФ отправляет китайцам более качественную нефть, чем в Европу: европейские потребители стали жаловаться на высокое содержание серы в Urals.

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