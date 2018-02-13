Правительство Севастополя взялось за управляющие компании

Две управляющие компании Севастополя будут оштрафованы за нарушение правил благоустройства, сообщил заместитель директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов. Его слова приводятся на сайте городского правительства во вторник, 13 февраля.

В частности, нарекания у комиссии вызвали объекты, которые находятся в ведении «Центра» и «Управляющей компании». «На всех трех участках, которые мы проверили, ежедневная уборка проведена некачественно: в неудовлетворительном состоянии находятся детские и спортивные площадки, а также входы в подъезды и подвалы. На прилегающих территориях расположены свалки мусора, несанкционированно установленные ограждающие конструкции, в рамках общего содержания не произведен ремонт подъездов», — рассказал Евгений Горлов.

По его словам, комиссия также обратила внимание на нарушения, связанные с содержанием животных на придомовых территориях. «Должны быть выделены зоны для их выгула и содержания. Нахождение животных в местах досуга и на детских площадках категорически запрещено», — подчеркнул Горлов.

Напомним, что контрольная комиссия, учрежденная по инициативе севастопольского правительства, проводит еженедельные проверки состояния придомовых территорий, рекламных объектов, фасадов зданий, внутриквартальных проездов, магистралей, тротуаров.