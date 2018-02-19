Экономика
 
Последние новости
Эрдоган предупредил Путина о будущем Сирии
Трехметровая акула вытащила поймавшего ее рыбака из лодки
Девушка с татуировкой про суп повеселила своего соседа в самолете
Голлум из «Властелина колец» расстроился из-за новых ограничений в съемках секса
Две сестры сняли прощальное видео и покончили с собой
Блаженная нищая атаковала дагестанского стрелка сумочкой и спасла прихожан
Олимпийский чемпион назвал российских биатлонистов позором страны

Дерипаска отойдет от управления En+ Group и «Русал»

Перейти в «Мою Ленту»
Олег Дерипаска

Бизнесмен Олег Дерипаска намерен покинуть должность президента в компаниях En+ Group и «Русал». Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

По словам собеседников издания, Дерипаска останется в советах директоров компаний в качестве неисполнительного директора. «Президентом En+ станет нынешний гендиректор Максим Соков, президентом "Русала" — Владислав Соловьев, который также займет пост гендиректора En+ вместо господина Сокова, уступив кресло гендиректора "Русала" его финансовому директору Александре Бурико», — пишет газета.

Дерипаска решил выйти из менеджмента компаний с зарубежным публичным листингом из-за включения его в так называемый «кремлевский доклад» США, допускают собеседники «Коммерсанта». «Когда у тебя право финальной подписи и необходимость вести многочисленные переговоры, повышенное внимание из-за списка может быть проблематично», — сказал один из них.

Другие источники уверяют, что уход бизнесмена с руководящих постов не связан ни со спором вокруг «Норникеля» с Владимиром Потаниным и Романом Абрамовичем, ни с «кремлевским докладом», ни с судебным конфликтом с Анастасией Вашукевич (Настей Рыбкой). «Он же остается акционером компаний, что важно, если рассуждать о теоретическом включении бизнесмена в санкционный список США»,— отметил один из собеседников издания.

Telegraph 7 февраля сообщила, что британская разведка MI6 обеспокоена размещением акций En+ на бирже в Лондоне.

В январе Минфин США представил «кремлевский доклад». В него вошли имена 210 высокопоставленных чиновников и олигархов из России. При этом доклад не означал введение санкций, хотя глава ведомства Стивен Мнучин сообщил, что власти США рассматривают ограничения «в отношении плохих персоналий и компаний».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Олег Дерипаска решил не быть президентом
Дерипаска подал в суд на Рыбку и ее наставника
Российская компания заставила понервничать британскую разведку
Минфин США заявил о нежелании вводить санкции против госдолга России
Другие материалы рубрики
Экономика00:1118 февраля

Крутите барабан

Их оружием убивали по всему миру. Теперь они банкроты
19:55Сегодня

Шведы испугались исчезновения наличности

16:36Сегодня

Малому бизнесу рассказали о способах участия в госзакупках

18:39Сегодня

Реальные доходы россиян снизились на 50 процентов

Экономика18:38Сегодня

Мотор «тянет» за рубеж

Двигатели ЯМЗ-530 отмечены «Премией развития»
18:00Сегодня

На Украине закончилась рабочая сила

19:0715 февраля

«Росатом» построит на юге России ветропарки общей мощностью до 600 мегаватт

15:54Сегодня

Гендиректор Roshen согласился сгноить липецкую фабрику Порошенко

Экономика13:49Сегодня

Почему фейк — это серьезно

Сооснователь РБК рассказал о будущем IT-рынка
15:02Сегодня

На инвестфоруме в Сочи обсудили роль индустрии встреч для развития регионов

17:47Сегодня

Украина создаст союз с Турцией и Азербайджаном

13:59Сегодня

Саудовская Аравия нацелилась на российский газ

Россия
«Пойду работать комбайнером»
Путин думает о будущем, пока остальные рвутся во власть
Русский характер
Вулканы, медведи и разруха. Курилы — рай для сурового туризма
Две сестры сняли прощальное видео и покончили с собой
Старик и космос
Российский пенсионер в одиночку построил планетарий и стал легендой
Мать погибшего в Сирии наемника раскрыла подробности его смерти
Блаженная нищая атаковала дагестанского стрелка сумочкой и спасла прихожан
Подготовка пилота разбившегося Ан-148 вызвала интерес прокуратуры
Все материалы
Мир
Сергей ЛавровДивный вялый мир
Пока Украина просит денег, Запад вспоминает пророчество Путина
Эрдоган предупредил Путина о будущем Сирии
Российский пенсионер порезал трех мигрантов в Германии
Польша переложила часть вины за холокост с немцев на евреев
Индонезийские живодеры выпустили в обезьяну 130 пуль
Британка возмутилась парковкой скорой помощи и попала за решетку
Всем бояться
Кто на самом деле виноват в косовской резне
Все материалы
Бывший СССР
В расход: грузинские снайперы раскрыли стрелявших по Майдану
Протестующих убивали иностранцы и депутаты Рады
Водяного заподозрили в попытке дестабилизации Украины
Украинский журналист оправдал разгромивших объекты России в Киеве националистов
С последующей заморозкой
Можно ли урегулировать конфликт между Киевом и Донбассом
Медовые ловушки
В Прибалтике боятся соблазнительных русских шпионок
Украинские СМИ обвинили власти в цензуре и шантаже
В Киеве дверь Сбербанка «поймала» погромщика
Все материалы
Экономика
Крутите барабан
Их оружием убивали по всему миру. Теперь они банкроты
Шведы испугались исчезновения наличности
Реальные доходы россиян снизились на 50 процентов
На Украине закончилась рабочая сила
Мотор «тянет» за рубеж
Двигатели ЯМЗ-530 отмечены «Премией развития»
Гендиректор Roshen согласился сгноить липецкую фабрику Порошенко
Украина создаст союз с Турцией и Азербайджаном
Все материалы
Силовые структуры
Кровавое воскресенье: в Дагестане расстреляли православных
Убиты пять человек, нападавший присягнул «Исламскому государству»
Жиган или пинчер
Хорошо ли вы знаете блатной жаргон: тест «Ленты.ру»
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
У «Матросской тишины» сменился начальник после скандала с VIP-камерами
Испанцы попросили посадить депутата Госдумы по делу о русской мафии
В нападении на прихожан в Кизляре усмотрели теракт
В МВД наладили высылку из России иностранных воров в законе
Все материалы
Наука и техника
Забрало закрой!
Российских солдат будущего боятся уже сейчас
Луис Глазман «Битва при Ситке»Обойдемся
Эти индейцы воевали с русскими до 2004 года. Они вынудили Россию продать Аляску
Звон мечей
Лучшая ролевая игра со времен Morrowind и «Ведьмака»: Kingdom Come: Deliverance
Microsoft случайно рассекретила новую Windows
Оценена способность России строить авианосцы
Овцу скрестили с человеком
«Роскосмос» без денег погасил долг в 47 миллиардов рублей
Все материалы
Спорт
Александр Абраменко и Илья БуровЧто, опять?
Олимпиада объединяет народы, а мельдоний наносит новый удар
«Я счастлив, ведь я выжил!»
Россияне промчались по Марселю на коньках на скорости 80 километров в час
Российские хоккеистки пропустили пять шайб от Канады в полуфинале Олимпиады
Шведский призер Олимпиады призвал бойкотировать соревнования в России
Ошибку на сайте МОК проиллюстрировали нераскрывшимся кольцом с Игр в Сочи
Продолжаем жить
«Красная машина» уничтожила Словению, пока другие россияне брали медали
В Киеве выступили против объятий украинца и русского на Олимпиаде
Все материалы
Культура
«Трип для разума, путешествие по телу»
Что происходило за дверями самой закрытой вечеринки в Москве
Егор ЛетовЛетов умер у тебя на глазах
Он убил в себе государство, попал в психушку и стал героем
Порнуха без баб
Самый дорогой рэп-баттл в истории оказался «магазином на диване»
Голлум из «Властелина колец» расстроился из-за новых ограничений в съемках секса
Умер заснявший убийцу сотен тысяч японцев фотограф
Диджей Smash выложил «гей-видео» с избившим его единороссом
Художник извинился за сожжение христианского храма на Масленицу
Все материалы
Интернет и СМИ
Кто здесь хозяин
Суровые русские и американцы-патриоты глазами лучших фотографов мира
Круче Tor
Богачи вложили миллионы в магазин наркотиков нового поколения
Опасная зараза
Первый канал гипнотизирует второсортных звезд. Получается унылый цирк
Жители Перми завалили подарками «скрывающего боль» деда Гарольда
За неявку на выборы пригрозили геями на передержке и лимитом на туалет
В сети похоронили Сильвестра Сталлоне
В драке главных котов Британии усмотрели политические разборки
Все материалы
Ценности
Надвигается тьма
Почему черный — это новый черный
Кейт Миддлтон потрясла публику гигантскими изумрудами
Доктор смерть
Он качал из людей кровь и создал армию колдунов, чтобы держать в страхе Гаити
Джиджи Хадид умилила исламистов
Британский дизайнер обула обнаженных моделей
Россияне впервые предпочли Lamborghini
Мелания Трамп выбрала сексуальный образ для визита к больным детям
Все материалы
Путешествия
Сидите дома
Почему китайский Новый год — это ад для туристов
В Золотое кольцо России включили еще один город
Все получат: российским отелям присвоят звезды
Что будет с ценами и постояльцами?
Турист вернул в тайский храм украденные кирпичи из-за беспокойной жизни
Задержанные за хранение кораллов россиянки рассказали о тайской тюрьме
Авиабилеты подорожают в 2018 году
В Амстердаме туристам запретили смотреть на проституток
Все материалы
Из жизни
«Помню шок, когда съел борщ»
История англичанина, переехавшего в Петербург
«Мы не боимся ядерных бомб»
Как россияне готовятся к войне и апокалипсису
Вестник апокалипсиса
«Путешественники во времени» рассказывают о страшном будущем. Им никто не верит
Трехметровая акула вытащила поймавшего ее рыбака из лодки
Жители деревни вспороли брюхо крокодилу и нашли там часть соседа
Полиция освободила застрявших друг в друге немцев с манекеном-рыцарем
Буйство клонов
Таинственный миллиардер заводит детей по всему миру. Кажется, он создает армию
Все материалы
Книга мемов: почему Tesla все-таки крутая
Все хорошее, что придумала и сделала компания Илона Маска
Сегодня ничего не произошло
Длительный тест Hyundai Sonata: итоги, конкуренты, стоимость владения
Тест: угадай машину знаменитости
Вспоминаем, какие тачки стоят в гаражах звезд шоу-бизнеса
Продано! Машины, раскупленные еще до премьеры
Невероятные автомобили, которые скупили до начала продаж
Американские водители попытались объехать пробку и увязли в песке
Кроссовер Mazda CX-9 стал российским
В Тольятти сфотографировали очень высокую внедорожную Lada XRay
Все материалы
Крышу рвет
Дома в Италии раздают по цене поездки на метро
Порки не будет
Печальная история самой знаменитой БДСМ-порностудии мира
«Сын теперь отлично знает, как выглядят проститутки»
Москвичка пожила рядом с «квартирой на час» и открыла для себя много нового
Украинка превратила съемную квартиру в БДСМ-бордель
Гигантский питон в туалете довел домохозяйку до истерики
Ленивый почтальон завалил свой дом чужими письмами
В российских квартирах увеличат высоту потолков
Все материалы