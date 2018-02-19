Дерипаска отойдет от управления En+ Group и «Русал»

Бизнесмен Олег Дерипаска намерен покинуть должность президента в компаниях En+ Group и «Русал». Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

По словам собеседников издания, Дерипаска останется в советах директоров компаний в качестве неисполнительного директора. «Президентом En+ станет нынешний гендиректор Максим Соков, президентом "Русала" — Владислав Соловьев, который также займет пост гендиректора En+ вместо господина Сокова, уступив кресло гендиректора "Русала" его финансовому директору Александре Бурико», — пишет газета.

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Дерипаска решил выйти из менеджмента компаний с зарубежным публичным листингом из-за включения его в так называемый «кремлевский доклад» США, допускают собеседники «Коммерсанта». «Когда у тебя право финальной подписи и необходимость вести многочисленные переговоры, повышенное внимание из-за списка может быть проблематично», — сказал один из них.

Другие источники уверяют, что уход бизнесмена с руководящих постов не связан ни со спором вокруг «Норникеля» с Владимиром Потаниным и Романом Абрамовичем, ни с «кремлевским докладом», ни с судебным конфликтом с Анастасией Вашукевич (Настей Рыбкой). «Он же остается акционером компаний, что важно, если рассуждать о теоретическом включении бизнесмена в санкционный список США»,— отметил один из собеседников издания.

Telegraph 7 февраля сообщила, что британская разведка MI6 обеспокоена размещением акций En+ на бирже в Лондоне.

В январе Минфин США представил «кремлевский доклад». В него вошли имена 210 высокопоставленных чиновников и олигархов из России. При этом доклад не означал введение санкций, хотя глава ведомства Стивен Мнучин сообщил, что власти США рассматривают ограничения «в отношении плохих персоналий и компаний».

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