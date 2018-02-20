«Русал» впервые возглавит женщина

«Русал» назначит генеральным компании финансового директора Александру Бурико, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Издание отмечает, что это первый случай в истории «Русала», когда его гендиректором станет женщина.

Нынешний основной акционер «Русала» Олег Дерипаска покинет пост президента. Его должность займет нынешний гендиректор Владислав Соловьев, которого, в свою очередь, сменит Бурико.

По словам собеседников Bloomberg, решение Дерипаски уйти из «Русала» не связано с конфликтом вокруг «Норникеля» с другим акционером металлургической компании — Владимиром Потаниным.

Принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» пишет, что у Дерипаски напряженные отношения с совладельцем «Русала» Виктором Вексельбергом. Тот, по данным газеты, «не раз упрекал Дерипаску в том, что тот управляет UC Rusal как частной компанией».

Еще один акционер «Русала» — Михаил Прохоров — продал 6 процентов компании консорциуму Вексельберга и Леонарда Блаватника, фирме Zonoville Investment. Как полагают «Ведомости», это обострит конфликт бизнесменов с Дерипаской.

Об уходе Дерипаски с поста президента «Русала» и энергетической En+ Group 19 февраля сообщил «Коммерсантъ». Газета также называла Бурико возможным претендентом на место Соловьева.

По сведениям Коммерсанта, уход Дерипаски вызван в том числе попаданием его фамилии в «кремлевский доклад» — опубликованный Минфином США в конце января документ, где перечислены близкие к президенту России Владимиру Путину бизнесмены и чиновники.

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