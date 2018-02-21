Лара Фабиан приедет в Россию

Франкоязычная певица Лара Фабиан проведет два концерта в Москве в рамках мировых гастролей. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 21 февраля.

Исполнительница представит поклонникам новый альбом под названием Camouflage, написанный Фабиан в соавторстве с Мохом Дехеби и Шэрон Вон. Пластинка вышла осенью 2017 года и стала первым оригинальным англоязычным релизом певицы за последние десять лет.

Концерты состоятся 24 и 25 февраля в московском клубе Крокус Сити Холл. Билеты можно приобрести на сайте заведения. Организаторы мероприятий подчеркнули, что Фабиан исполнит как новые песни, так и старые хиты.

Лара Фабиан — 48-летняя певица бельгийско-итальянского происхождения. В 1988 году артистка выступала на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» от Люксембурга. В ее дискографии 13 студийных альбомов.

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