Книги ненецкой писательницы перевели на английский ради Нобелевской премии

Книги ненецкой писательницы Анны Неркаги, которая является единственным кочующим автором на Крайнем Севере, перевели на английский язык для выдвижения на Нобелевскую премию — в 2015 году аналогичная попытка не увенчалась успехом из-за отсутствия перевода, сообщил ТАСС директор издательства ТюмГУ Сергей Симаков.

«Считаю, что присуждение в ближайшей перспективе возможно, так как это уникальный автор, мир которой максимально близок любому и универсален. Он близок своими образами, удивителен своей вселенной», — отметил Симаков.

Он отметил, что был получен грант Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям на перевод значимых российских авторов на иностранные языки. Исследователи ТюмГУ в результате масштабной работы сделали качественный профессиональный перевод двух наиболее значимых повестей Неркаги — «Анико из рода Ного» и «Молчащий», поэтому возможность выдвинуть ее на Нобелевскую премию появилась вновь.

В прошлом году в Тюмени издали первый двухтомник ее произведений, в него вошли труды, которые кочевница написала за последние 40 лет.

Анна Неркаги — ненецкая писательница, живущая на полуострове Ямал, лауреат литературной премии Уральского федерального округа, единственный кочующий писатель на Крайнем Севере. Для многих читателей она стала проводником в мир и культуру ненецкого народа. За полярным кругом, в Байдарацкой тундре, Неркаги основала лагерь для сирот «Земля надежды». Об этом в 2012 году режиссер-документалист Екатерина Головня сняла фильм «Неркаги». В 2014 году ее повесть «Белый ягель» экранизировал режиссер Владимир Тумаев.

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